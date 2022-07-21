Ингвар Йонссон - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Ингвар
|Фамилия
|Йонссон
|Команда
|Викингур
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|18 октября 1989 (33 года)
|Рост
|189
|Имя
|Ингвар
|Фамилия
|Йонссон
|Команда
|Викингур
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|18 октября 1989 (33 года)
|Рост
|189
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Викингур
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|1' -121'
|Лех (Познань)
|4:1
|Викингур (Рейкьявик)
|04.08.2022
|1' -90'
|Викингур (Рейкьявик)
|1:0
|Лех (Познань)
|26.07.2022
|1' -90'
|ТНС (Ллансантфрайд)
|0:0
|Викингур (Рейкьявик)
|21.07.2022
|1' -90'
|Викингур (Рейкьявик)
|2:0
|ТНС (Ллансантфрайд)