Горан Закарич - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Горан
|Фамилия
|Закарич
|Команда
|Широки Бриег
|Состав
|Основной
|Родной город
|Градишка
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 ноября 1992 (30 лет)
|Рост
|182
|Имя
|Горан
|Фамилия
|Закарич
|Команда
|Широки Бриег
|Состав
|Основной
|Родной город
|Градишка
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 ноября 1992 (30 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Босния и Герцеговина
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.06.2019
|Был в запасе
|Италия
|2:1
|Босния и Герцеговина
|08.06.2019
|Был в запасе
|Финляндия
|2:0
|Босния и Герцеговина
|26.03.2019
|Был в запасе
|Босния и Герцеговина
|2:2
|Греция
|23.03.2019
|1' -65'
|Босния и Герцеговина
|2:1
|Армения