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    Горан Закарич - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Горан
    Фамилия Закарич
    Команда Широки Бриег
    Состав Основной
    Родной город Градишка
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 7 ноября 1992 (30 лет)
    Рост 182
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Босния и Герцеговина 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.06.2019 Был в запасе Италия 2:1 Босния и Герцеговина
    08.06.2019 Был в запасе Финляндия 2:0 Босния и Герцеговина
    26.03.2019 Был в запасе Босния и Герцеговина 2:2 Греция
    23.03.2019 1' -65' Босния и Герцеговина 2:1 Армения
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