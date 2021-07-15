Дуэйн Хольтер - статистика
#35 | Полузащитник
|Имя
|Дуэйн
|Фамилия
|Хольтер
|Команда
|Гройтер Фюрт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 июня 1995 (27 лет)
|Рост
|185
|Имя
|Дуэйн
|Фамилия
|Хольтер
|Команда
|Гройтер Фюрт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 июня 1995 (27 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Расинг
|1
|0
|0
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.07.2021
|1' -69'
|Брейдаблик (Коупавогюр)
|2:0
|Расинг (Люксембург)
|26' 69'