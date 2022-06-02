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    Дарко Велкоски - статистика

    #14 | Полузащитник
    Имя Дарко
    Фамилия Велкоски
    Команда Риека
    Состав Основной
    Родной город Скопье
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 21 июня 1995 (27 лет)
    Рост 188
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Северная Македония 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.09.2022 Был в запасе Северная Македония 0:1 Болгария
    23.09.2022 1' -72' Грузия 2:0 Северная Македония
    12.06.2022 Был в запасе Северная Македония 4:0 Гибралтар
    09.06.2022 1' -90' Северная Македония 0:3 Грузия
    39'
    02.06.2022 1' -88' Болгария 1:1 Северная Македония
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