Дарко Велкоски - статистика
#14 | Полузащитник
|Имя
|Дарко
|Фамилия
|Велкоски
|Команда
|Риека
|Состав
|Основной
|Родной город
|Скопье
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 июня 1995 (27 лет)
|Рост
|188
|Вес
|74
|Имя
|Дарко
|Фамилия
|Велкоски
|Команда
|Риека
|Состав
|Основной
|Родной город
|Скопье
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 июня 1995 (27 лет)
|Рост
|188
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Северная Македония
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.09.2022
|Был в запасе
|Северная Македония
|0:1
|Болгария
|23.09.2022
|1' -72'
|Грузия
|2:0
|Северная Македония
|12.06.2022
|Был в запасе
|Северная Македония
|4:0
|Гибралтар
|09.06.2022
|1' -90'
|Северная Македония
|0:3
|Грузия
|39'
|02.06.2022
|1' -88'
|Болгария
|1:1
|Северная Македония