Крсте Велкоски - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Крсте
|Фамилия
|Велкоски
|Команда
|Сараево
|Состав
|Основной
|Родной город
|Струга
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 февраля 1988 (35 лет)
|Рост
|179
|Вес
|68
|Имя
|Крсте
|Фамилия
|Велкоски
|Команда
|Сараево
|Состав
|Основной
|Родной город
|Струга
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 февраля 1988 (35 лет)
|Рост
|179
|Вес
|68
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сараево
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.07.2021
|1' -89'
|Сараево (Сараево)
|0:1
|Милсами (Оргеев)