Лайам Уолкер - статистика
#13 | Полузащитник
|Имя
|Лайам
|Фамилия
|Уолкер
|Команда
|Бней-Иегуда
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гибралтар
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 апреля 1988 (34 года)
|Рост
|173
|Имя
|Лайам
|Фамилия
|Уолкер
|Команда
|Бней-Иегуда
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гибралтар
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 апреля 1988 (34 года)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Линкольн
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.07.2022
|1' -90'
|Линкольн (Гибралтар)
|0:1
|Тобол (Костанай)
|21.07.2022
|1' -72'
|Тобол (Костанай)
|2:0
|Линкольн (Гибралтар)