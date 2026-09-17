Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 500 тыс

Никола Антич - статистика

Ордабасы
4 января 1994 (32), Белград
#5 | Защитник
178 см
Сербия
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Атырау
0 : 3
17.09.2026
Ордабасы
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Ордабасы
1 : 0
12.09.2026
Астана
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Окжетпес
2 : 1
05.09.2026
Ордабасы
66' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Ордабасы
3 : 0
29.08.2026
Кызыл-Жар
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ордабасы
19
1
2
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Атырау
0 : 3
17.09.2026
Ордабасы
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Ордабасы
1 : 0
12.09.2026
Астана
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Окжетпес
2 : 1
05.09.2026
Ордабасы
66' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Ордабасы
3 : 0
29.08.2026
Кызыл-Жар
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Жетысу
0 : 4
08.08.2026
Ордабасы
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Ордабасы
2 : 0
02.08.2026
Тобол
46' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Кайрат
2 : 1
26.07.2026
Ордабасы
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Ордабасы
2 : 1
28.05.2026
Кайрат
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Тобол
0 : 3
23.05.2026
Ордабасы
1' - 90'
87'
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Ордабасы
2 : 1
17.05.2026
Жетысу
1' - 90'
45'
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Алтай
0 : 0
10.05.2026
Ордабасы
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Ордабасы
2 : 0
03.05.2026
Актобе
1' - 90'
90'
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Кызыл-Жар
1 : 2
25.04.2026
Ордабасы
1' - 87'
36'
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Ордабасы
2 : 1
18.04.2026
Окжетпес
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Астана
1 : 1
11.04.2026
Ордабасы
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Ордабасы
1 : 1
04.04.2026
Атырау
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Ордабасы
2 : 0
20.03.2026
Кайсар
1' - 90'
16'
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
Женис
0 : 2
16.03.2026
Ордабасы
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Ордабасы
2 : 2
07.03.2026
Иртыш
1' - 90'
Главные новости
Головин хочет в «Зенит», правда об аренде Мостового, Черышев никому не нужен и другие новости
01:03
Экс-владелец «Челси» Боули близок к покупке активов «Лукойла»
00:57
Кокорина предложили московскому клубу РПЛ
00:44
Сафонов раскрыл свою мечту
Вчера, 23:59
Мостовой – о тренере со 107 матчами в РПЛ: «Не знаю его»
Вчера, 23:49
1
Агент Головина не отрицает трансфер игрока в «Спартак»
Вчера, 23:35
Бубнов прокомментировал трансфер Дзюбы в ЦСКА
Вчера, 23:17
Роналду сообщил, через сколько лет закончит карьеру
Вчера, 22:56
Сафонов сравнил себя с Акинфеевым
Вчера, 22:15
Слуцкий сообщил, что сделает с Головиным в случае его перехода в «Зенит»
Вчера, 21:57
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+