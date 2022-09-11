Никола Антич - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Никола
|Фамилия
|Антич
|Команда
|Химки
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белград
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 января 1994 (29 лет)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 1,20
млн
|Имя
|Никола
|Фамилия
|Антич
|Команда
|Химки
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белград
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 января 1994 (29 лет)
|Рост
|178
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|03.03.2023
|1' - 90'
|Факел
|1:1
|Химки
|Россия. Премьер-лига, 18 тур
|12.02.2023
|1' - 90'
|Динамо
|4:2
|Химки
|Товарищеские матчи
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шахтер
|18
|3
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.11.2022
|1' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|0:1
|Шахтер (Солигорск)
|02.11.2022
|66' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|2:0
|Динамо-Брест (Брест)
|29.10.2022
|1' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|1:1
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|23.10.2022
|1' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|0:1
|Шахтер (Солигорск)
|14.10.2022
|1' -71'
|Витебск (Витебск)
|0:5
|Шахтер (Солигорск)
|08.10.2022
|75' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|2:1
|Минск (Минск)
|86'
|16.09.2022
|1' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|0:1
|Энергетик-БГУ (Минск)
|11.09.2022
|1' -90'
|Гомель (Гомель)
|0:3
|Шахтер (Солигорск)
|57'
|04.09.2022
|1' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|2:2
|Неман (Гродно)
|85'
|21.08.2022
|1' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|1:0
|Ислочь (Минский район)
|12'
|29.07.2022
|Был в запасе
|Шахтер (Солигорск)
|2:1
|Слуцк (Слуцк)
|24.07.2022
|1' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|1:3
|Шахтер (Солигорск)
|18.07.2022
|88' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|1:2
|Шахтер (Солигорск)
|25.06.2022
|1' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|0:1
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|28.05.2022
|1' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|2:0
|Витебск (Витебск)
|20.05.2022
|1' -90'
|Минск (Минск)
|1:0
|Шахтер (Солигорск)
|08.05.2022
|1' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|0:1
|Шахтер (Солигорск)
|52'
|02.05.2022
|1' -65'
|Шахтер (Солигорск)
|1:0
|Гомель (Гомель)
|22.04.2022
|80' -90'
|Неман (Гродно)
|1:1
|Шахтер (Солигорск)
|16.04.2022
|Был в запасе
|Шахтер (Солигорск)
|0:1
|БАТЭ (Борисов)
|10.04.2022
|Был в запасе
|Ислочь (Минский район)
|1:1
|Шахтер (Солигорск)