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    Никола Антич - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Никола
    Фамилия Антич
    Команда Химки
    Состав Основной
    Родной город Белград
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 4 января 1994 (29 лет)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 1,20
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    03.03.2023 1' - 90' Факел 1:1 Химки Россия. Премьер-лига, 18 тур
    12.02.2023 1' - 90' Динамо 4:2 Химки Товарищеские матчи
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шахтер 18 3 1 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.11.2022 1' -90' Слуцк (Слуцк) 0:1 Шахтер (Солигорск)
    02.11.2022 66' -90' Шахтер (Солигорск) 2:0 Динамо-Брест (Брест)
    29.10.2022 1' -90' Шахтер (Солигорск) 1:1 Славия-Мозырь (Мозырь)
    23.10.2022 1' -90' Торпедо-БелАЗ (Жодино) 0:1 Шахтер (Солигорск)
    14.10.2022 1' -71' Витебск (Витебск) 0:5 Шахтер (Солигорск)
    08.10.2022 75' -90' Шахтер (Солигорск) 2:1 Минск (Минск)
    86'
    16.09.2022 1' -90' Шахтер (Солигорск) 0:1 Энергетик-БГУ (Минск)
    11.09.2022 1' -90' Гомель (Гомель) 0:3 Шахтер (Солигорск)
    57'
    04.09.2022 1' -90' Шахтер (Солигорск) 2:2 Неман (Гродно)
    85'
    21.08.2022 1' -90' Шахтер (Солигорск) 1:0 Ислочь (Минский район)
    12'
    29.07.2022 Был в запасе Шахтер (Солигорск) 2:1 Слуцк (Слуцк)
    24.07.2022 1' -90' Славия-Мозырь (Мозырь) 1:3 Шахтер (Солигорск)
    18.07.2022 88' -90' Белшина (Бобруйск) 1:2 Шахтер (Солигорск)
    25.06.2022 1' -90' Шахтер (Солигорск) 0:1 Торпедо-БелАЗ (Жодино)
    28.05.2022 1' -90' Шахтер (Солигорск) 2:0 Витебск (Витебск)
    20.05.2022 1' -90' Минск (Минск) 1:0 Шахтер (Солигорск)
    08.05.2022 1' -90' Энергетик-БГУ (Минск) 0:1 Шахтер (Солигорск)
    52'
    02.05.2022 1' -65' Шахтер (Солигорск) 1:0 Гомель (Гомель)
    22.04.2022 80' -90' Неман (Гродно) 1:1 Шахтер (Солигорск)
    16.04.2022 Был в запасе Шахтер (Солигорск) 0:1 БАТЭ (Борисов)
    10.04.2022 Был в запасе Ислочь (Минский район) 1:1 Шахтер (Солигорск)
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