Статистика по турнирам

Венгрия. Национальный чемпионат 2024/2025 Венгрия. Национальный чемпионат 2023/2024 Лига конференций 2023/2024 Отбор ЧЕ-2024 2023 Товарищеские матчи. Сборные 2023 Лига конференций 2022/2023 Товарищеские матчи. Сборные 2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Лига Европы 2020/2021 Лига наций 2020/2021 Лига Европы 2019/2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Лига Европы 2018/2019 Лига наций. Путь на Евро-2020 2018/2019 Товарищеские матчи. Сборные 2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014