Статистика по турнирам

Товарищеские матчи. Сборные 2024 Турция. Суперлига 2024/2025 Отбор ЧЕ-2024 2023 Турция. Суперлига 2023/2024 Лига конференций 2022/2023 Лига наций 2022/2023 Турция. Суперлига 2022/2023 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Товарищеские матчи. Сборные 2021 Турция. Суперлига 2021/2022 Турция. Суперлига 2020/2021 Отбор ЧЕ-2020 2019 Турция. Суперлига 2018/2019 Турция. Суперлига 2017/2018 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Турция. Суперлига 2016/2017 Чемпионат Европы 2016 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015