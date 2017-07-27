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    Марк Рейнольдс - статистика

    #6 | Защитник
    Имя Марк
    Фамилия Рейнольдс
    Команда Абердин
    Состав Основной
    Родной город Мазервелл
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 7 мая 1987 (35 лет)
    Рост 180
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Абердин 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.08.2017 1' -90' Аполлон (Лимассол) 2:0 Абердин (Абердин)
    27.07.2017 1' -90' Абердин (Абердин) 2:1 Аполлон (Лимассол)
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