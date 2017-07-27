Марк Рейнольдс - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Марк
|Фамилия
|Рейнольдс
|Команда
|Абердин
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мазервелл
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 мая 1987 (35 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Марк
|Фамилия
|Рейнольдс
|Команда
|Абердин
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мазервелл
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 мая 1987 (35 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Абердин
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.08.2017
|1' -90'
|Аполлон (Лимассол)
|2:0
|Абердин (Абердин)
|27.07.2017
|1' -90'
|Абердин (Абердин)
|2:1
|Аполлон (Лимассол)