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Вячеслав Посмак
Статистика
Вячеслав Посмак - статистика
Завершил карьеру
7 ноября 1990 (35), Кишинев
#5 | Защитник
188 см
Молдова
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2025/2026
Товарищеские матчи. Сборные 2025
Товарищеские матчи. Сборные 2024
Отбор ЧЕ-2024 2023
Товарищеские матчи. Сборные 2023
Лига наций 2022/2023
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021
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Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Товарищеские матчи 2016
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Молдавия
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 4 тур
Италия
2 : 0
09.06.2025
Молдавия
Был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Молдавия
2 : 3
25.03.2025
Эстония
Был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Молдавия
0 : 5
22.03.2025
Норвегия
81' - 90'
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