Статистика по турнирам

Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2025/2026 Товарищеские матчи. Сборные 2025 Товарищеские матчи. Сборные 2024 Отбор ЧЕ-2024 2023 Товарищеские матчи. Сборные 2023 Лига наций 2022/2023 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Товарищеские матчи. Сборные 2021 Лига Европы 2020/2021 Лига наций 2020/2021 Отбор ЧЕ-2020 2019 Лига Европы 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Лига Европы 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Товарищеские матчи 2016 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014