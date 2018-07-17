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    Адриан Кашкавал - статистика

    #27 | Защитник
    Имя Адриан
    Фамилия Кашкавал
    Команда Луч
    Состав Основной
    Родной город Кишинев
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 10 июня 1987 (35 лет)
    Рост 194
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Викингур 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.07.2018 1' -90' ХИК (Хельсинки) 3:1 Викингур (Гота)
    54'
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