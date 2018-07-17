Адриан Кашкавал - статистика
#27 | Защитник
|Имя
|Адриан
|Фамилия
|Кашкавал
|Команда
|Луч
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кишинев
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 июня 1987 (35 лет)
|Рост
|194
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Адриан
|Фамилия
|Кашкавал
|Команда
|Луч
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кишинев
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 июня 1987 (35 лет)
|Рост
|194
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Викингур
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.07.2018
|1' -90'
|ХИК (Хельсинки)
|3:1
|Викингур (Гота)
|54'