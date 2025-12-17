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Леванте
Хосе Луис Моралес
Статистика
€ 200 тыс
Хосе Луис Моралес - статистика
Леванте
23 июля 1987 (39), Мадрид
#11 | Нападающий
180 см | 70 кг
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Леванте
2
1
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Кубок, 1/16 финала
Леонеса
1 : 0
17.12.2025
Леванте
1' - 90'
Испания. Кубок, 1/64 финала
Ориуэла
3 : 4
30.10.2025
Леванте
1' - 90'
12'
49'
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