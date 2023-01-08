Хоан Хордан - статистика
#24 | Полузащитник
|Имя
|Хоан
|Фамилия
|Хордан
|Команда
|Севилья
|Состав
|Основной
|Родной город
|Реженкос
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 июля 1994 (28 лет)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 14,00
млн
|Имя
|Хоан
|Фамилия
|Хордан
|Команда
|Севилья
|Состав
|Основной
|Родной город
|Реженкос
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 июля 1994 (28 лет)
|Рост
|184
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.03.2023
|46' - 90'
|Севилья
|2:0
|Фенербахче
|Лига Европы, 1/8 финала, первый матч
|56'
|04.03.2023
|1' - 90'
|Атлетико
|6:1
|Севилья
|Испания. Примера, 24 тур
|23.02.2023
|1' - 90'
|ПСВ
|2:0
|Севилья
|Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
|16.02.2023
|1' - 90'
|Севилья
|3:0
|ПСВ
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|11.02.2023
|82' - 90'
|Севилья
|2:0
|Мальорка
|Испания. Примера, 21 тур
|85'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Севилья
|18
|0
|1
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|6:1
|Севилья (Севилья)
|11.02.2023
|82' -90'
|Севилья (Севилья)
|2:0
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|85'
|05.02.2023
|1' -90'
|Барселона (Барселона)
|3:0
|Севилья (Севилья)
|75'
|28.01.2023
|62' -90'
|Севилья (Севилья)
|3:0
|Эльче (Эльче)
|21.01.2023
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|1:0
|Кадис (Кадис)
|14.01.2023
|1' -90'
|Жирона (Жирона)
|2:1
|Севилья (Севилья)
|08.01.2023
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|2:1
|Хетафе (Хетафе)
|30.12.2022
|1' -90'
|Сельта (Виго)
|1:1
|Севилья (Севилья)
|54' 30'
|09.11.2022
|46' -90'
|Севилья (Севилья)
|1:2
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|06.11.2022
|1' -78'
|Бетис (Севилья)
|1:1
|Севилья (Севилья)
|29.10.2022
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|0:1
|Райо Вальекано (Мадрид)
|22.10.2022
|1' -90'
|Реал (Мадрид)
|3:1
|Севилья (Севилья)
|28'
|18.10.2022
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|1:1
|Валенсия (Валенсия)
|15.10.2022
|Был в запасе
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|0:1
|Севилья (Севилья)
|08.10.2022
|1' -56'
|Севилья (Севилья)
|1:1
|Атлетик (Бильбао)
|01.10.2022
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|0:2
|Атлетико (Мадрид)
|18.09.2022
|1' -90'
|Вильярреал (Вильярреал)
|1:1
|Севилья (Севилья)
|10.09.2022
|1' -73'
|Эспаньол (Барселона)
|2:3
|Севилья (Севилья)
|03.09.2022
|1' -46'
|Севилья (Севилья)
|0:3
|Барселона (Барселона)
|33'
|27.08.2022
|1' -58'
|Альмерия (Альмерия)
|2:1
|Севилья (Севилья)
|19.08.2022
|1' -63'
|Севилья (Севилья)
|1:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|12.08.2022
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|2:1
|Севилья (Севилья)