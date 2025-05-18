Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Себастьян Эрнст - статистика

Завершил карьеру
4 марта 1995 (31)
#15 | Полузащитник
177 см
Германия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ян Регенсбург
29
0
2
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Вторая Бундеслига, 34 тур
Дармштадт
3 : 1
18.05.2025
Ян Регенсбург
1' - 73'
Германия. Вторая Бундеслига, 33 тур
Ян Регенсбург
2 : 2
11.05.2025
Карлсруэ
1' - 58'
Германия. Вторая Бундеслига, 32 тур
Кельн
1 : 1
03.05.2025
Ян Регенсбург
1' - 68'
Германия. Вторая Бундеслига, 31 тур
Ян Регенсбург
1 : 1
26.04.2025
Айнтрахт
1' - 80'
4'
Германия. Вторая Бундеслига, 30 тур
Магдебург
3 : 0
20.04.2025
Ян Регенсбург
58' - 90'
85'
Германия. Вторая Бундеслига, 29 тур
Ян Регенсбург
2 : 0
13.04.2025
Шальке-04
78' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 28 тур
Эльверсберг
6 : 0
06.04.2025
Ян Регенсбург
1' - 46'
Германия. Вторая Бундеслига, 27 тур
Ян Регенсбург
2 : 1
30.03.2025
Нюрнберг
77' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 26 тур
Фортуна
1 : 0
15.03.2025
Ян Регенсбург
63' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 25 тур
Ян Регенсбург
0 : 0
09.03.2025
Падерборн
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 24 тур
Кайзерслаутерн
3 : 0
01.03.2025
Ян Регенсбург
1' - 66'
Германия. Вторая Бундеслига, 23 тур
Пройссен
2 : 0
22.02.2025
Ян Регенсбург
1' - 65'
Германия. Вторая Бундеслига, 22 тур
Ян Регенсбург
1 : 1
16.02.2025
Гамбург
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Гройтер Фюрт
2 : 1
07.02.2025
Ян Регенсбург
1' - 81'
Германия. Вторая Бундеслига, 20 тур
Ян Регенсбург
2 : 0
01.02.2025
Герта
1' - 90'
90'
Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
Ульм 1846
5 : 1
26.01.2025
Ян Регенсбург
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
Ян Регенсбург
0 : 1
17.01.2025
Ганновер-96
69' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 15 тур
Ян Регенсбург
0 : 1
08.12.2024
Кельн
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Айнтрахт
0 : 0
30.11.2024
Ян Регенсбург
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Ян Регенсбург
0 : 1
24.11.2024
Магдебург
1' - 85'
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Шальке-04
2 : 0
10.11.2024
Ян Регенсбург
1' - 69'
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Ян Регенсбург
1 : 0
02.11.2024
Эльверсберг
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Нюрнберг
8 : 3
25.10.2024
Ян Регенсбург
1' - 77'
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Ян Регенсбург
0 : 3
19.10.2024
Фортуна
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Падерборн
3 : 0
04.10.2024
Ян Регенсбург
46' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Ян Регенсбург
0 : 0
28.09.2024
Кайзерслаутерн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Ян Регенсбург
0 : 3
22.09.2024
Пройссен
1' - 75'
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Гамбург
5 : 0
15.09.2024
Ян Регенсбург
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Ян Регенсбург
0 : 4
30.08.2024
Гройтер Фюрт
1' - 57'
12'
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Герта
2 : 0
24.08.2024
Ян Регенсбург
1' - 68'
45'
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
Ян Регенсбург
1 : 0
09.08.2024
Ульм 1846
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 1 тур
Ганновер-96
2 : 0
03.08.2024
Ян Регенсбург
1' - 87'
Главные новости
Головин хочет в «Зенит», правда об аренде Мостового, Черышев никому не нужен и другие новости
01:03
Экс-владелец «Челси» Боули близок к покупке активов «Лукойла»
00:57
Кокорина предложили московскому клубу РПЛ
00:44
Сафонов раскрыл свою мечту
Вчера, 23:59
Мостовой – о тренере со 107 матчами в РПЛ: «Не знаю его»
Вчера, 23:49
Агент Головина не отрицает трансфер игрока в «Спартак»
Вчера, 23:35
Бубнов прокомментировал трансфер Дзюбы в ЦСКА
Вчера, 23:17
Роналду сообщил, через сколько лет закончит карьеру
Вчера, 22:56
Сафонов сравнил себя с Акинфеевым
Вчера, 22:15
Слуцкий сообщил, что сделает с Головиным в случае его перехода в «Зенит»
Вчера, 21:57
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+