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Ла Лига 2026/2027
Команды
Райо Вальекано
Унаи Лопес
Статистика
€ 2,50 млн
Унаи Лопес - статистика
Райо Вальекано
30 октября 1995 (30), Рентериа
#8 | Полузащитник
169 см | 64 кг
Испания
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
1' - 87'
Испания. Примера, 6 тур
Райо Вальекано
2 : 1
15.09.2026
Эспаньол
1' - 61'
45'
Испания. Примера, 5 тур
Реал
4 : 1
12.09.2026
Райо Вальекано
1' - 75'
Испания. Примера, 4 тур
Райо Вальекано
3 : 2
05.09.2026
Расинг
1' - 90'
43, 47'
Испания. Примера, 3 тур
Барселона
5 : 2
31.08.2026
Райо Вальекано
1' - 75'
59'
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2026/2027
Испания. Примера 2025/2026
Лига конференций 2025/2026
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Испания. Примера 2024/2025
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Испания. Примера 2016/2017
Испания. Примера 2014/2015
Лига Европы 2014/2015
Лига чемпионов 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Райо Вальекано
7
0
3
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
1' - 87'
Испания. Примера, 6 тур
Райо Вальекано
2 : 1
15.09.2026
Эспаньол
1' - 61'
45'
Испания. Примера, 5 тур
Реал
4 : 1
12.09.2026
Райо Вальекано
1' - 75'
Испания. Примера, 4 тур
Райо Вальекано
3 : 2
05.09.2026
Расинг
1' - 90'
43, 47'
Испания. Примера, 3 тур
Барселона
5 : 2
31.08.2026
Райо Вальекано
1' - 75'
59'
Испания. Примера, 2 тур
Райо Вальекано
1 : 1
20.08.2026
Алавес
1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Севилья
2 : 1
15.08.2026
Райо Вальекано
1' - 78'
75'
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