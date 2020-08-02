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Украинская Премьер-лига 2026/2027
Команды
Эпицентр
Валерий Лучкевич
Статистика
€ 400 тыс
Валерий Лучкевич - статистика
Эпицентр
11 января 1996 (30)
#7 | Защитник
176 см | 68 кг
Украина
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Эпицентр
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Эпицентр
3 : 0
02.08.2026
Оболонь
1' - 39'
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