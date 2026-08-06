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ДАК 1904
Тарас Качараба
Статистика
€ 600 тыс
Тарас Качараба - статистика
ДАК 1904
7 января 1995 (31)
#33 | Защитник
189 см | 79 кг
Украина
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Команда
И
Г
П
Ж
К
ДАК 1904
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 3 раунд
Твенте
6 : 0
06.08.2026
ДАК 1904
1' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Вележ
0 : 3
30.07.2026
ДАК 1904
Был в запасе
Лига конференций, 2 раунд
ДАК 1904
1 : 0
23.07.2026
Вележ
Был в запасе
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