Илья Сериков - статистика
#44 | Защитник
|Имя
|Илья
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Сериков
|Команда
|Арсенал
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 марта 1995 (28 лет)
|Рост
|178
|Вес
|71
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Илья
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Сериков
|Команда
|Арсенал
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 марта 1995 (28 лет)
|Рост
|178
|Вес
|71
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арсенал
|16
|0
|0
|3
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|Был в запасе
|Динамо Мх (Махачкала)
|0:0
|Арсенал (Тула)
|25.11.2022
|1' -90'
|Арсенал (Тула)
|0:5
|Балтика (Калининград)
|20.11.2022
|1' -90'
|Акрон (Тольятти)
|0:0
|Арсенал (Тула)
|13.11.2022
|1' -90'
|Арсенал (Тула)
|3:1
|Краснодар-2 (Краснодар)
|06.11.2022
|46' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|0:1
|Арсенал (Тула)
|61'
|28.10.2022
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|2:1
|Арсенал (Тула)
|23.10.2022
|83' -90'
|Арсенал (Тула)
|3:2
|Волгарь (Астрахань)
|16.10.2022
|1' -90'
|Велес (Москва)
|1:0
|Арсенал (Тула)
|10.10.2022
|1' -90'
|Арсенал (Тула)
|0:2
|Алания (Владикавказ)
|90'
|01.10.2022
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|1:2
|Арсенал (Тула)
|25.09.2022
|1' -90'
|Арсенал (Тула)
|2:0
|Волга (Ульяновск)
|19.09.2022
|1' -90'
|Кубань (Краснодар)
|2:1
|Арсенал (Тула)
|11.09.2022
|1' -90'
|Арсенал (Тула)
|2:1
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|02.09.2022
|1' -90'
|Уфа (Уфа)
|0:2
|Арсенал (Тула)
|29.08.2022
|1' -90'
|Арсенал (Тула)
|2:2
|Енисей (Красноярск)
|21.08.2022
|Был в запасе
|Родина (Москва)
|1:1
|Арсенал (Тула)
|14.08.2022
|Был в запасе
|Арсенал (Тула)
|1:1
|Динамо Мх (Махачкала)
|30.07.2022
|1' -77'
|Арсенал (Тула)
|1:1
|Акрон (Тольятти)
|36' 77'
|24.07.2022
|1' -90'
|Краснодар-2 (Краснодар)
|0:3
|Арсенал (Тула)
|73'
|17.07.2022
|1' -90'
|Арсенал (Тула)
|3:2
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)