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    Илья Сериков - статистика

    #44 | Защитник
    Имя Илья
    Отчество Андреевич
    Фамилия Сериков
    Команда Арсенал
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 4 марта 1995 (28 лет)
    Рост 178
    Вес 71
    Стоимость:
    € 350
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе Динамо Мх 0:0 Арсенал Россия. Первая лига, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Арсенал 16 0 0 3 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 Был в запасе Динамо Мх (Махачкала) 0:0 Арсенал (Тула)
    25.11.2022 1' -90' Арсенал (Тула) 0:5 Балтика (Калининград)
    20.11.2022 1' -90' Акрон (Тольятти) 0:0 Арсенал (Тула)
    13.11.2022 1' -90' Арсенал (Тула) 3:1 Краснодар-2 (Краснодар)
    06.11.2022 46' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 0:1 Арсенал (Тула)
    61'
    28.10.2022 Был в запасе Шинник (Ярославль) 2:1 Арсенал (Тула)
    23.10.2022 83' -90' Арсенал (Тула) 3:2 Волгарь (Астрахань)
    16.10.2022 1' -90' Велес (Москва) 1:0 Арсенал (Тула)
    10.10.2022 1' -90' Арсенал (Тула) 0:2 Алания (Владикавказ)
    90'
    01.10.2022 1' -90' Рубин (Казань) 1:2 Арсенал (Тула)
    25.09.2022 1' -90' Арсенал (Тула) 2:0 Волга (Ульяновск)
    19.09.2022 1' -90' Кубань (Краснодар) 2:1 Арсенал (Тула)
    11.09.2022 1' -90' Арсенал (Тула) 2:1 Нефтехимик (Нижнекамск)
    02.09.2022 1' -90' Уфа (Уфа) 0:2 Арсенал (Тула)
    29.08.2022 1' -90' Арсенал (Тула) 2:2 Енисей (Красноярск)
    21.08.2022 Был в запасе Родина (Москва) 1:1 Арсенал (Тула)
    14.08.2022 Был в запасе Арсенал (Тула) 1:1 Динамо Мх (Махачкала)
    30.07.2022 1' -77' Арсенал (Тула) 1:1 Акрон (Тольятти)
    36' 77'
    24.07.2022 1' -90' Краснодар-2 (Краснодар) 0:3 Арсенал (Тула)
    73'
    17.07.2022 1' -90' Арсенал (Тула) 3:2 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
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