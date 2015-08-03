Владислав Дубровский - статистика
#27 | Полузащитник
|Имя
|Владислав
|Отчество
|Эдуардович
|Фамилия
|Дубровский
|Команда
|Родина
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 мая 1997 (25 лет)
|Рост
|176
|Вес
|67
|Имя
|Владислав
|Отчество
|Эдуардович
|Фамилия
|Дубровский
|Команда
|Родина
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 мая 1997 (25 лет)
|Рост
|176
|Вес
|67
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Челябинск
|7
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.11.2015
|79' -90'
|Челябинск (Челябинск)
|7:0
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|20.10.2015
|Был в запасе
|Челябинск (Челябинск)
|2:0
|Зенит-Ижевск (Ижевск)
|14.10.2015
|86' -90'
|Челябинск (Челябинск)
|3:0
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|08.10.2015
|66' -90'
|Челябинск (Челябинск)
|3:0
|Волга (Ульяновск)
|03.10.2015
|Был в запасе
|Челябинск (Челябинск)
|1:3
|Пари НН (Нижний Новгород)
|21.09.2015
|Был в запасе
|Челябинск (Челябинск)
|1:1
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|15.09.2015
|80' -90'
|Динамо (Киров)
|0:3
|Челябинск (Челябинск)
|09.09.2015
|Был в запасе
|Носта (Новотроицк)
|0:1
|Челябинск (Челябинск)
|10.08.2015
|88' -90'
|Челябинск (Челябинск)
|2:0
|Химик (Дзержинск)
|03.08.2015
|Был в запасе
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|1:2
|Челябинск (Челябинск)
|28.07.2015
|89' -90'
|Челябинск (Челябинск)
|3:0
|Динамо (Киров)
|20.07.2015
|90' -90'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|0:1
|Челябинск (Челябинск)