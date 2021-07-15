Статистика по турнирам

Босния и Герцеговина. Премьер-лига 2023/2024 Лига конференций 2021/2022 Россия. Кубок 2021/2022 Россия. ФНЛ 2021/2022 Австрия. Бундеслига 2019/2020 Голландия. Эредивизие 2018/2019 Бельгия. Плей-офф 2017/2018 Лига Европы 2017/2018 Бельгия. Плей-офф 2016/2017 Бельгия. Про-Лига 2016/2017 Лига Европы 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Чемпионат мира 2014