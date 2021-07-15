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    Тино-Свен Сушич - статистика

    #14 | Полузащитник
    Имя Тино-Свен
    Фамилия Сушич
    Состав Без клуба
    Родной город Сараево
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 13 февраля 1992 (31 год)
    Рост 186
    Стоимость:
    € 1,25
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сараево 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.07.2021 1' -89' Сараево (Сараево) 0:1 Милсами (Оргеев)
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