Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Ла Лига 2026/2027
Команды
Алавес
Антонио Сивера
Статистика
€ 6 млн
Антонио Сивера - статистика
Алавес
11 августа 1996 (30), Аликанте
#1 | Вратарь
Испания
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
1' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
1' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
1' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Алавес
1 : 2
10.10.2026
Атлетико
1' - 90'
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2026/2027
Испания. Примера 2025/2026
Испания. Примера 2024/2025
Испания. Кубок 2023/2024
Испания. Примера 2023/2024
Испания. Кубок 2021/2022
Испания. Примера 2021/2022
Испания. Кубок 2020/2021
Испания. Примера 2020/2021
Испания. Примера 2019/2020
Испания. Кубок 2018/2019
Испания. Примера 2018/2019
Испания. Кубок 2017/2018
Испания. Примера 2017/2018
Команда
И
Г
П
Ж
К
Алавес
12
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
1' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
1' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
1' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Алавес
1 : 2
10.10.2026
Атлетико
1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Атлетик
0 : 0
19.09.2026
Алавес
1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Алавес
0 : 1
15.09.2026
Валенсия
1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Расинг
2 : 1
12.09.2026
Алавес
1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Алавес
5 : 2
06.09.2026
Осасуна
1' - 90'
36'
Испания. Примера, 3 тур
Алавес
1 : 0
28.08.2026
Вильярреал
1' - 90'
90'
Испания. Примера, 2 тур
Райо Вальекано
1 : 1
20.08.2026
Алавес
1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Алавес
3 : 0
15.08.2026
Хетафе
1' - 90'
Главные новости
РПЛ. «Зенит» в Петербурге потерял очки с «Ростовом» (2:2)
20:28
Максименко двумя словами прокомментировал свое удаление с «Акроном»
20:15
Умяров высказался о претензиях к Глушенкову после матча сборной России
19:34
2
Солари ответил на провокационные слова Дивеева про «Спартак»
19:27
5
Капитан «Спартака» рассказал о непростом периоде у Максименко
19:14
7
Карседо высказался о втором удалении Максименко за месяц
19:10
7
Реакция Максименко на вопрос журналиста про его удаление с «Акроном»
19:00
2
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Акроном»
18:46
3
В «Спартаке» шокированы красной карточке Максименко: «Катастрофа, провальное решение арбитра»
18:30
19
Фото
Федотов оценил удаление Максименко с «Акроном»
18:19
10
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+