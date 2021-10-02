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    Мохаммед Фарес - статистика

    #93 | Нападающий
    Имя Мохаммед
    Фамилия Фарес
    Команда Лацио
    Состав Основной
    Родной город Альбервилль
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 15 февраля 1996 (27 лет)
    Стоимость:
    € 3,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.03.2023 Был в запасе Болонья 0:0 Лацио Италия. Серия А, 26 тур
    03.03.2023 Был в запасе Наполи 0:1 Лацио Италия. Серия А, 25 тур
    27.02.2023 Был в запасе Лацио 1:0 Сампдория Италия. Серия А, 24 тур
    19.02.2023 Был в запасе Салернитана 0:2 Лацио Италия. Серия А, 23 тур
    Статистика по турнирам
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