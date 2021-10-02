Мохаммед Фарес - статистика
#93 | Нападающий
|Имя
|Мохаммед
|Фамилия
|Фарес
|Команда
|Лацио
|Состав
|Основной
|Родной город
|Альбервилль
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 февраля 1996 (27 лет)
Стоимость:
€ 3,50
млн
|Имя
|Мохаммед
|Фамилия
|Фарес
|Команда
|Лацио
|Состав
|Основной
|Родной город
|Альбервилль
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 февраля 1996 (27 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.03.2023
|Был в запасе
|Болонья
|0:0
|Лацио
|Италия. Серия А, 26 тур
|03.03.2023
|Был в запасе
|Наполи
|0:1
|Лацио
|Италия. Серия А, 25 тур
|27.02.2023
|Был в запасе
|Лацио
|1:0
|Сампдория
|Италия. Серия А, 24 тур
|19.02.2023
|Был в запасе
|Салернитана
|0:2
|Лацио
|Италия. Серия А, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дженоа
|9
|2
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.01.2022
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|1:2
|Торино (Турин)
|09.01.2022
|1' -90'
|Дженоа (Генуя)
|0:1
|Специя (Ла Специя)
|06.01.2022
|64' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:1
|Дженоа (Генуя)
|22.10.2021
|1' -90'
|Торино (Турин)
|3:2
|Дженоа (Генуя)
|78'
|17.10.2021
|1' -90'
|Дженоа (Генуя)
|2:2
|Сассуоло (Сассуоло)
|27'
|02.10.2021
|57' -90'
|Салернитана (Салернитана)
|1:0
|Дженоа (Генуя)
|25.09.2021
|1' -90'
|Дженоа (Генуя)
|3:3
|Верона (Верона)
|21.09.2021
|1' -59'
|Болонья (Болонья)
|2:2
|Дженоа (Генуя)
|43'
|18.09.2021
|1' -63'
|Дженоа (Генуя)
|1:2
|Фиорентина (Флоренция)
|12.09.2021
|46' -90'
|Кальяри (Кальяри)
|2:3
|Дженоа (Генуя)
|69' 78'