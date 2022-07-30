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    Лука-Милан Цандер - статистика

    #19 | Защитник
    Имя Лука-Милан
    Фамилия Цандер
    Команда Санкт-Паули
    Состав Основной
    Родной город Вайе
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 9 августа 1995 (27 лет)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Санкт-Паули 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.07.2022 78' -90' Страелен (Страелен) 3:4 Санкт-Паули (Гамбург)
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