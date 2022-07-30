Лука-Милан Цандер - статистика
#19 | Защитник
|Имя
|Лука-Милан
|Фамилия
|Цандер
|Команда
|Санкт-Паули
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вайе
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 августа 1995 (27 лет)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Лука-Милан
|Фамилия
|Цандер
|Команда
|Санкт-Паули
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вайе
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 августа 1995 (27 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Санкт-Паули
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.07.2022
|78' -90'
|Страелен (Страелен)
|3:4
|Санкт-Паули (Гамбург)