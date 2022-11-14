Максим Задерака - статистика
#94 | Нападающий
|Имя
|Максим
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Задерака
|Команда
|Кривбасс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 сентября 1994 (28 лет)
|Рост
|173
|Вес
|69
|Имя
|Максим
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Задерака
|Команда
|Кривбасс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 сентября 1994 (28 лет)
|Рост
|173
|Вес
|69
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кривбасс
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.03.2023
|80' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|1:0
|Колос (Ковалевка)
|02.12.2022
|46' -90'
|Черноморец (Одесса)
|0:1
|Кривбасс (Кривой Рог)
|28.11.2022
|66' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|2:1
|Днепр-1 (Днепр)
|14.11.2022
|46' -90'
|Металлист (Харьков)
|0:1
|Кривбасс (Кривой Рог)