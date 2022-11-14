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    Максим Задерака - статистика

    #94 | Нападающий
    Имя Максим
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Задерака
    Команда Кривбасс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 7 сентября 1994 (28 лет)
    Рост 173
    Вес 69
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    03.03.2023 80' - 90' Кривбасс 1:0 Колос Украина. Премьер-лига, 16 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кривбасс 4 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.03.2023 80' -90' Кривбасс (Кривой Рог) 1:0 Колос (Ковалевка)
    02.12.2022 46' -90' Черноморец (Одесса) 0:1 Кривбасс (Кривой Рог)
    28.11.2022 66' -90' Кривбасс (Кривой Рог) 2:1 Днепр-1 (Днепр)
    14.11.2022 46' -90' Металлист (Харьков) 0:1 Кривбасс (Кривой Рог)
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