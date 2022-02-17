Рубен Семеду - статистика
#35 | Защитник
|Имя
|Рубен
|Фамилия
|Семеду
|Команда
|Аль-Духаиль
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 апреля 1994 (28 лет)
|Рост
|189
|Вес
|85
Стоимость:
€ 5,00
млн
|Имя
|Рубен
|Фамилия
|Семеду
|Команда
|Аль-Духаиль
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 апреля 1994 (28 лет)
|Рост
|189
|Вес
|85
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Порту
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.03.2022
|Был в запасе
|Лион (Лион)
|1:1
|Порту (Порту)
|09.03.2022
|46' -90'
|Порту (Порту)
|0:1
|Лион (Лион)
|24.02.2022
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|2:2
|Порту (Порту)
|17.02.2022
|Был в запасе
|Порту (Порту)
|2:1
|Лацио (Рим)