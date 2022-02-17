Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Рубен Семеду - статистика

    #35 | Защитник
    Имя Рубен
    Фамилия Семеду
    Команда Аль-Духаиль
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 4 апреля 1994 (28 лет)
    Рост 189
    Вес 85
    Стоимость:
    € 5,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Порту 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.03.2022 Был в запасе Лион (Лион) 1:1 Порту (Порту)
    09.03.2022 46' -90' Порту (Порту) 0:1 Лион (Лион)
    24.02.2022 Был в запасе Лацио (Рим) 2:2 Порту (Порту)
    17.02.2022 Был в запасе Порту (Порту) 2:1 Лацио (Рим)
    • Читайте нас: 
    11