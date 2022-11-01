Сергей Серченков - статистика
#8 | Нападающий
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Серченков
|Команда
|КАМАЗ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 января 1997 (26 лет)
|Рост
|179
|Вес
|66
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Серченков
|Команда
|КАМАЗ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 января 1997 (26 лет)
|Рост
|179
|Вес
|66
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.03.2023
|1' - 39'
|Акрон
|2:0
|КАМАЗ
|Россия. Первая лига, 22 тур
|06.03.2023
|71' - 90'
|КАМАЗ
|0:0
|Волга
|Россия. Первая лига, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|КАМАЗ
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.11.2022
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|1:2
|Звезда (Санкт-Петербург)
|01.11.2022
|1' -75'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|2:0
|Енисей (Красноярск)