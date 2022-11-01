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    Сергей Серченков - статистика

    #8 | Нападающий
    Имя Сергей
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Серченков
    Команда КАМАЗ
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 1 января 1997 (26 лет)
    Рост 179
    Вес 66
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.03.2023 1' - 39' Акрон 2:0 КАМАЗ Россия. Первая лига, 22 тур
    06.03.2023 71' - 90' КАМАЗ 0:0 Волга Россия. Первая лига, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    КАМАЗ 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.11.2022 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 1:2 Звезда (Санкт-Петербург)
    01.11.2022 1' -75' КАМАЗ (Набережные Челны) 2:0 Енисей (Красноярск)
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