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    Адам Зрелак - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Адам
    Фамилия Зрелак
    Команда Нюрнберг
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 5 мая 1994 (28 лет)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Словакия 2 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.09.2022 60' -90' Словакия 1:1 Белоруссия
    65'
    22.09.2022 74' -90' Словакия 1:2 Азербайджан
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