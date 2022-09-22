Адам Зрелак - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Адам
|Фамилия
|Зрелак
|Команда
|Нюрнберг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 мая 1994 (28 лет)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Адам
|Фамилия
|Зрелак
|Команда
|Нюрнберг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 мая 1994 (28 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Словакия
|2
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.09.2022
|60' -90'
|Словакия
|1:1
|Белоруссия
|65'
|22.09.2022
|74' -90'
|Словакия
|1:2
|Азербайджан