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Бразилия. Серия А
Команды
Мирассол
Габриэл
Статистика
€ 1 млн
Габриэл - статистика
Мирассол
18 сентября 1993 (33)
#18 | Полузащитник
186 см | 80 кг
Бразилия | Португалия
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Мирассол
7
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 11 тур
Мирассол
1 : 2
12.04.2026
Баия
76' - 90'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Мирассол
0 : 1
06.04.2026
Брагантино
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Ботафого
3 : 2
02.04.2026
Мирассол
77' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Витория
1 : 0
23.03.2026
Мирассол
1' - 46'
23'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Мирассол
0 : 1
19.03.2026
Коритиба
1' - 79'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Палмейрас
1 : 0
16.03.2026
Мирассол
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Мирассол
2 : 2
11.03.2026
Сантос
80' - 90'
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