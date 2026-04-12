Статистика по турнирам

Бразилия. Серия А 2026 Кубок Либертадорес 2026 Бразилия. Серия А 2024 Греция. Суперлига 2024/2025 Бразилия. Серия А 2023 Бразилия. Серия А 2022 Лига Европы 2020/2021 Португалия. Примейра 2020/2021 Лига чемпионов 2019/2020 Португалия. Примейра 2019/2020 Лига Европы 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Португалия. Примейра 2018/2019 Испания. Кубок 2017/2018 Испания. Примера 2017/2018 Испания. Кубок 2016/2017 Испания. Примера 2016/2017