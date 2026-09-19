Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 700 тыс

Карлос Эдуардо - статистика

Мирассол
17 октября 1989 (36)
#33 | Полузащитник
177 см | 70 кг
Бразилия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Матчи за последние 30 дней
Бразилия. Серия А, 28 тур
Мирассол
2 : 0
19.09.2026
Ботафого
1' - 67'
16, 45'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Мирассол
2 : 2
13.09.2026
Витория
1' - 69'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Коритиба
1 : 2
06.09.2026
Мирассол
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Мирассол
1 : 1
31.08.2026
Палмейрас
1' - 70'
50'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Мирассол
20
6
0
1
1
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 28 тур
Мирассол
2 : 0
19.09.2026
Ботафого
1' - 67'
16, 45'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Мирассол
2 : 2
13.09.2026
Витория
1' - 69'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Коритиба
1 : 2
06.09.2026
Мирассол
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Мирассол
1 : 1
31.08.2026
Палмейрас
1' - 70'
50'
Бразилия. Серия А, 24 тур
Сантос
1 : 1
24.08.2026
Мирассол
1' - 61'
36'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Мирассол
1 : 5
17.08.2026
Фламенго
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Крузейро
3 : 1
09.08.2026
Мирассол
1' - 69'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Мирассол
2 : 1
30.07.2026
Ремо
1' - 77'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Васко да Гама
1 : 1
26.07.2026
Мирассол
69' - 90'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 0
30.05.2026
Мирассол
71' - 90'
85'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Мирассол
1 : 0
24.05.2026
Флуминенсе
71' - 90'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Атлетико Минейро
3 : 1
17.05.2026
Мирассол
1' - 86'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Мирассол
1 : 1
11.05.2026
Шапекоэнсе
66' - 90'
71'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Мирассол
2 : 1
04.05.2026
Коринтианс
86' - 90'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Сан-Паулу
1 : 0
26.04.2026
Мирассол
1' - 81'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Мирассол
1 : 2
12.04.2026
Баия
1' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Мирассол
0 : 1
06.04.2026
Брагантино
53' - 90'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Мирассол
2 : 2
12.02.2026
Крузейро
1' - 70'
70'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Ремо
2 : 2
05.02.2026
Мирассол
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Мирассол
2 : 1
30.01.2026
Васко да Гама
1' - 63'
54'
Главные новости
Звезду российского футбола уличили в проблемах с интеллектом
16:29
3
«Сокол» бесплатно подписал экс-защитника «Спартака»
15:45
1
Раскрыта полная правда об аренде Мостового из «Зенита» в «Локомотив»
15:31
3
«Зенит» – самая страдающая от судейских ошибок команда РПЛ, а в пользу «Спартака» ошибаются чаще всего
15:05
42
Определена команда РПЛ, в чью пользу чаще всего ошибаются судьи
14:33
6
Сафонов сказал, считает ли себя лучшим вратарем мира
14:00
Бубнов назвал «кукареканием» слова экс-тренера «Спартака» о готовности возглавить «Родину»
13:46
3
Стало известно решение двух клубов РПЛ по Черышеву
13:38
1
Агенты Жедсона оценили вариант с уходом игрока из «Спартака» зимой
13:09
1
Бубнов: «У Флика такая тики-така, что Гвардиоле и не снилась»
12:43
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+