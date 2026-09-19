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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Истанбул Башакшехир
Дави Зелке
Статистика
€ 2,80 млн
Дави Зелке - статистика
Истанбул Башакшехир
20 января 1995 (31), Шорндорф
#9 | Нападающий
192 см | 75 кг
Германия
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Публикации
Матчи за последние 30 дней
Турция. Суперлига, 6 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 0
19.09.2026
Генчлербирлиги
1' - 69'
53'
Турция. Суперлига, 5 тур
Амед
5 : 0
13.09.2026
Истанбул Башакшехир
Был в запасе
Турция. Суперлига, 4 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
04.09.2026
Галатасарай
Был в запасе
Турция. Суперлига, 3 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 1
30.08.2026
Касымпаша
73' - 90'
Статистика по турнирам
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Германия. Бундеслига 2014/2015
Германия. Бундеслига 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Истанбул Башакшехир
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 2 раунд
Интер
2 : 0
30.07.2026
Истанбул Башакшехир
1' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Истанбул Башакшехир
1 : 1
22.07.2026
Интер
69' - 90'
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