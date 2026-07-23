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Венгрия. Национальный чемпионат
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Дебрецен
Максимилиан Хофманн
Статистика
€ 200 тыс
Максимилиан Хофманн - статистика
Дебрецен
7 августа 1993 (33)
#28 | Защитник
183 см
Австрия
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И
Г
П
Ж
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Дебрецен
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 2 раунд
Дебрецен
1 : 0
23.07.2026
Пюник
1' - 90'
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