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    Насер Алийи - статистика

    #30 | Защитник
    Имя Насер
    Фамилия Алийи
    Команда Гонвед
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 27 декабря 1993 (29 лет)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Албания 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.06.2017 1' -90' Израиль 0:3 Албания
    24.03.2017 Был в запасе Италия 2:0 Албания
    12.11.2016 Был в запасе Албания 0:3 Израиль
    09.10.2016 45' -90' Албания 0:2 Испания
    06.10.2016 1' -90' Лихтенштейн 0:2 Албания
    06.09.2016 Был в запасе Албания 2:1 Северная Македония
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