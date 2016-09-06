Насер Алийи - статистика
#30 | Защитник
|Имя
|Насер
|Фамилия
|Алийи
|Команда
|Гонвед
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 декабря 1993 (29 лет)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Насер
|Фамилия
|Алийи
|Команда
|Гонвед
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 декабря 1993 (29 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Албания
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.06.2017
|1' -90'
|Израиль
|0:3
|Албания
|24.03.2017
|Был в запасе
|Италия
|2:0
|Албания
|12.11.2016
|Был в запасе
|Албания
|0:3
|Израиль
|09.10.2016
|45' -90'
|Албания
|0:2
|Испания
|06.10.2016
|1' -90'
|Лихтенштейн
|0:2
|Албания
|06.09.2016
|Был в запасе
|Албания
|2:1
|Северная Македония