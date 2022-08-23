Леандер Дендокер - статистика
#32 | Полузащитник
|Имя
|Леандер
|Фамилия
|Дендокер
|Команда
|Астон Вилла
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 апреля 1995 (27 лет)
|Рост
|178
|Вес
|67
Стоимость:
€ 22,00
млн
|Имя
|Леандер
|Фамилия
|Дендокер
|Команда
|Астон Вилла
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 апреля 1995 (27 лет)
|Рост
|178
|Вес
|67
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|25.02.2023
|Был в запасе
|Эвертон
|0:2
|Астон Вилла
|Англия. Премьер-лига, 25 тур
|18.02.2023
|67' - 90'
|Астон Вилла
|2:4
|Арсенал
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|12.02.2023
|Был в запасе
|Манчестер Сити
|3:1
|Астон Вилла
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вулверхэмптон
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.08.2022
|1' -62'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|2:1
|Престон (Престон)