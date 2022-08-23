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    Леандер Дендокер - статистика

    #32 | Полузащитник
    Имя Леандер
    Фамилия Дендокер
    Команда Астон Вилла
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 15 апреля 1995 (27 лет)
    Рост 178
    Вес 67
    Стоимость:
    € 22,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    25.02.2023 Был в запасе Эвертон 0:2 Астон Вилла Англия. Премьер-лига, 25 тур
    18.02.2023 67' - 90' Астон Вилла 2:4 Арсенал Англия. Премьер-лига, 24 тур
    12.02.2023 Был в запасе Манчестер Сити 3:1 Астон Вилла Англия. Премьер-лига, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вулверхэмптон 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.08.2022 1' -62' Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 2:1 Престон (Престон)
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