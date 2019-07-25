Андраник Восканян - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Андраник
|Фамилия
|Восканян
|Команда
|Мика
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 апреля 1990 (32 года)
|Рост
|185
|Имя
|Андраник
|Фамилия
|Восканян
|Команда
|Мика
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 апреля 1990 (32 года)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Алашкерт
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.08.2019
|1' -90'
|ФКСБ (Бухарест)
|2:3
|Алашкерт (Мартуни)
|25.07.2019
|1' -90'
|Алашкерт (Мартуни)
|0:3
|ФКСБ (Бухарест)
|88'