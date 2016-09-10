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    Сергей Степанов - статистика

    #95 | Нападающий
    Имя Сергей
    Отчество Юрьевич
    Фамилия Степанов
    Команда Арсенал
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 16 апреля 1995 (27 лет)
    Рост 181
    Вес 79
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Арсенал Т (мол) 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.09.2016 1' -81' Арсенал Т (мол) (Тула) 0:3 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
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