Сергей Степанов - статистика
#95 | Нападающий
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Степанов
|Команда
|Арсенал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 апреля 1995 (27 лет)
|Рост
|181
|Вес
|79
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Степанов
|Команда
|Арсенал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 апреля 1995 (27 лет)
|Рост
|181
|Вес
|79
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арсенал Т (мол)
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.09.2016
|1' -81'
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|0:3
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)