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    Давид Бабунски - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Давид
    Фамилия Бабунски
    Команда Дебрецен
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 марта 1994 (29 лет)
    Рост 177
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Северная Македония 3 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.06.2022 71' -90' Северная Македония 0:3 Грузия
    82'
    05.06.2022 65' -90' Гибралтар 0:2 Северная Македония
    80'
    02.06.2022 46' -90' Болгария 1:1 Северная Македония
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