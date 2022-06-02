Давид Бабунски - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Бабунски
|Команда
|Дебрецен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 марта 1994 (29 лет)
|Рост
|177
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Бабунски
|Команда
|Дебрецен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 марта 1994 (29 лет)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Северная Македония
|3
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.06.2022
|71' -90'
|Северная Македония
|0:3
|Грузия
|82'
|05.06.2022
|65' -90'
|Гибралтар
|0:2
|Северная Македония
|80'
|02.06.2022
|46' -90'
|Болгария
|1:1
|Северная Македония