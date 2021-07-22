Рикардо Дельгадо - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Рикардо
|Фамилия
|Дельгадо
|Команда
|Женесс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 февраля 1994 (29 лет)
|Имя
|Рикардо
|Фамилия
|Дельгадо
|Команда
|Женесс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 февраля 1994 (29 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дюделанж
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.07.2021
|1' -89'
|Богемиан (Дублин)
|3:0
|Дюделанж (Дюделанж)
|22.07.2021
|1' -89'
|Дюделанж (Дюделанж)
|0:1
|Богемиан (Дублин)