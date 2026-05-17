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€ 400 тыс

Вирджил Мисиджан - статистика

НЕК
24 июля 1993 (33), Горле
#7 | Нападающий
173 см
Нидерланды | Суринам
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
НЕК
17
1
2
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
НЕК
2 : 1
17.05.2026
Гоу Эхед Иглс
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Гронинген
2 : 1
10.05.2026
НЕК
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
НЕК
1 : 1
02.05.2026
Телстар
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Твенте
1 : 1
25.04.2026
НЕК
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 28 тур
НЕК
2 : 2
22.03.2026
Херенвен
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 27 тур
ПСВ
2 : 3
14.03.2026
НЕК
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 26 тур
НЕК
3 : 0
08.03.2026
Волендам
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 25 тур
НЕК
2 : 3
28.02.2026
Фортуна
67' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 24 тур
Аякс
1 : 1
21.02.2026
НЕК
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 23 тур
Спарта
1 : 1
17.02.2026
НЕК
75' - 90'
89'
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
НЕК
1 : 3
11.02.2026
Утрехт
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 22 тур
НЕК
4 : 1
07.02.2026
Хераклес
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
АЗ Алкмаар
1 : 3
31.01.2026
НЕК
82' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
НЕК
2 : 1
24.01.2026
Зволле
74' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
НАК Бреда
3 : 4
17.01.2026
НЕК
86' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
НЕК
2 : 2
20.12.2025
Аякс
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 16 тур
Телстар
2 : 2
13.12.2025
НЕК
60' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Волендам
2 : 3
07.12.2025
НЕК
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
3 : 1
29.11.2025
Спарта
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 4
23.11.2025
НЕК
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
НЕК
2 : 0
09.11.2025
Гронинген
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Утрехт
1 : 0
02.11.2025
НЕК
73' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Зволле
2 : 2
25.10.2025
НЕК
71' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
3 : 3
18.10.2025
Твенте
1' - 64'
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Гоу Эхед Иглс
1 : 1
05.10.2025
НЕК
1' - 74'
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
НЕК
2 : 1
28.09.2025
АЗ Алкмаар
81' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
Херенвен
3 : 2
21.09.2025
НЕК
1' - 58'
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
НЕК
3 : 5
13.09.2025
ПСВ
1' - 80'
32'
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
Фортуна
3 : 2
31.08.2025
НЕК
46' - 90'
67'
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
НЕК
3 : 0
24.08.2025
НАК Бреда
58' - 90'
78'
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Хераклес
1 : 4
16.08.2025
НЕК
69' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
НЕК
5 : 0
09.08.2025
Экселсиор
71' - 90'
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