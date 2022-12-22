Томас Мург - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Томас
|Фамилия
|Мург
|Команда
|ПАОК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 ноября 1994 (28 лет)
|Рост
|174
|Вес
|68
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Томас
|Фамилия
|Мург
|Команда
|ПАОК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 ноября 1994 (28 лет)
|Рост
|174
|Вес
|68
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ПАОК
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.01.2023
|1' -8'
|ПАС Ламия (Ламия)
|0:3
|ПАОК (Салоники)
|04.01.2023
|86' -90'
|ПАОК (Салоники)
|1:0
|Арис (Салоники)
|28.12.2022
|84' -90'
|Атромитос (Перистери)
|1:1
|ПАОК (Салоники)
|22.12.2022
|81' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|0:2
|ПАОК (Салоники)