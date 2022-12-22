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    Томас Мург - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Томас
    Фамилия Мург
    Команда ПАОК
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 14 ноября 1994 (28 лет)
    Рост 174
    Вес 68
    Стоимость:
    € 1,50
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ПАОК 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.01.2023 1' -8' ПАС Ламия (Ламия) 0:3 ПАОК (Салоники)
    04.01.2023 86' -90' ПАОК (Салоники) 1:0 Арис (Салоники)
    28.12.2022 84' -90' Атромитос (Перистери) 1:1 ПАОК (Салоники)
    22.12.2022 81' -90' Панетоликос (Агринио) 0:2 ПАОК (Салоники)
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