Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Рубен Лима - статистика

Завершил карьеру
3 октября 1989 (36)
#28 | Защитник
177 см
Португалия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эштрела
24
0
2
3
1
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 34 тур
Эшторил
4 : 0
17.05.2025
Эштрела
Был в запасе
Португалия. Примейра, 33 тур
Эштрела
0 : 1
11.05.2025
АВС
Был в запасе
Португалия. Примейра, 32 тур
Риу Аве
2 : 0
04.05.2025
Эштрела
Был в запасе
Португалия. Примейра, 31 тур
Эштрела
2 : 0
26.04.2025
Порту
Был в запасе
Португалия. Примейра, 30 тур
Арука
1 : 0
19.04.2025
Эштрела
78' - 90'
Португалия. Примейра, 29 тур
Эштрела
0 : 1
13.04.2025
Фаренсе
1' - 73'
44'
Португалия. Примейра, 27 тур
Эштрела
0 : 3
29.03.2025
Спортинг
1' - 87'
87'
Португалия. Примейра, 26 тур
Витория Гимараеш
2 : 0
16.03.2025
Эштрела
1' - 69'
Португалия. Примейра, 25 тур
Эштрела
1 : 1
07.03.2025
Жил Висенте
1' - 90'
Португалия. Примейра, 24 тур
Морейренcе
1 : 1
02.03.2025
Эштрела
1' - 90'
55'
Португалия. Примейра, 23 тур
Эштрела
0 : 0
23.02.2025
Санта-Клара
1' - 90'
Португалия. Примейра, 22 тур
Боавишта
0 : 1
14.02.2025
Эштрела
1' - 90'
45'
Португалия. Примейра, 21 тур
Каза Пиа
1 : 0
09.02.2025
Эштрела
1' - 82'
29'
Португалия. Примейра, 20 тур
Эштрела
2 : 3
02.02.2025
Бенфика
1' - 90'
Португалия. Примейра, 19 тур
Фамаликан
0 : 0
25.01.2025
Эштрела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 18 тур
Эштрела
0 : 1
19.01.2025
Брага
1' - 90'
Португалия. Примейра, 17 тур
Эштрела
2 : 4
05.01.2025
Эшторил
1' - 79'
Португалия. Примейра, 16 тур
АВС
1 : 1
28.12.2024
Эштрела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 15 тур
Эштрела
1 : 0
23.12.2024
Риу Аве
1' - 90'
Португалия. Примейра, 14 тур
Порту
2 : 0
16.12.2024
Эштрела
1' - 90'
75'
Португалия. Примейра, 13 тур
Эштрела
2 : 1
09.12.2024
Арука
1' - 90'
Португалия. Примейра, 12 тур
Фаренсе
1 : 0
29.11.2024
Эштрела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 0
10.11.2024
Насьональ
1' - 90'
Португалия. Примейра, 10 тур
Спортинг
5 : 1
01.11.2024
Эштрела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 9 тур
Эштрела
2 : 2
27.10.2024
Витория Гимараеш
1' - 90'
Португалия. Примейра, 8 тур
Жил Висенте
3 : 0
05.10.2024
Эштрела
Был в запасе
Португалия. Примейра, 7 тур
Эштрела
2 : 1
28.09.2024
Морейренcе
Был в запасе
Португалия. Примейра, 6 тур
Санта-Клара
1 : 0
21.09.2024
Эштрела
Был в запасе
Португалия. Примейра, 5 тур
Эштрела
2 : 2
16.09.2024
Боавишта
Был в запасе
Португалия. Примейра, 4 тур
Эштрела
0 : 1
31.08.2024
Каза Пиа
73' - 90'
Португалия. Примейра, 3 тур
Бенфика
1 : 0
24.08.2024
Эштрела
Был в запасе
Португалия. Примейра, 2 тур
Эштрела
0 : 3
19.08.2024
Фамаликан
83' - 90'
Португалия. Примейра, 1 тур
Брага
1 : 1
11.08.2024
Эштрела
85' - 90'
Главные новости
В «Локомотиве» могут сменить главного тренера и спортивного директора
10:29
Бубнов определил единственный клуб Серии A, в который стоит перейти Тюкавину
10:11
Батракова назвали игроком, который не дотягивает даже до турецкого уровня
09:49
3
Экс-тренер «Акрона» допустил отставку Семака
09:37
Бубнов назвал тренера, который может спасти «Факел» от вылета
09:26
2
Рахимов выявил 2 клуба, которые могут преподнести сюрприз в чемпионате России
09:10
Семшов определил 2 игроков «Зенита», которые разочаровали его в первой части сезона
08:47
Аршавин назвал себя питерским колхозником с трущоб
08:30
3
Ву сравнил уровень «Спартака» и его бывшего клуба из Лиги 1
08:15
Fan ID в Кубке России, первая потеря сборной, чемпион РПЛ приостановил карьеру и другие новости
02:00
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+