Дамьян Богар - статистика
#39 | Полузащитник
|Имя
|Дамьян
|Фамилия
|Богар
|Команда
|Марибор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мурска-Собота
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 октября 1991 (31 год)
|Рост
|172
|Вес
|69
|Имя
|Дамьян
|Фамилия
|Богар
|Команда
|Марибор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мурска-Собота
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 октября 1991 (31 год)
|Рост
|172
|Вес
|69
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Осиек
|4
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.08.2021
|66' -89'
|Осиек (Осиек)
|1:1
|ЦСКА (София)
|05.08.2021
|1' -89'
|ЦСКА (София)
|4:2
|Осиек (Осиек)
|29.07.2021
|1' -79'
|Осиек (Осиек)
|1:0
|Погонь (Щецин)
|44'
|22.07.2021
|1' -70'
|Погонь (Щецин)
|0:0
|Осиек (Осиек)