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    Дамьян Богар - статистика

    #39 | Полузащитник
    Имя Дамьян
    Фамилия Богар
    Команда Марибор
    Состав Основной
    Родной город Мурска-Собота
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 18 октября 1991 (31 год)
    Рост 172
    Вес 69
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Осиек 4 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.08.2021 66' -89' Осиек (Осиек) 1:1 ЦСКА (София)
    05.08.2021 1' -89' ЦСКА (София) 4:2 Осиек (Осиек)
    29.07.2021 1' -79' Осиек (Осиек) 1:0 Погонь (Щецин)
    44'
    22.07.2021 1' -70' Погонь (Щецин) 0:0 Осиек (Осиек)
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