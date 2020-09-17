Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 150 тыс

Роман Муртазаев - статистика

Елимай
10 сентября 1993 (33), Караганда
#7 | Нападающий
188 см
Казахстан
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Тобол
0 : 2
17.09.2026
Елимай
84' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Елимай
2 : 1
12.09.2026
Жетысу
1' - 59'
21'
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Астана
4 : 0
06.09.2026
Елимай
58' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Елимай
0 : 2
31.08.2026
Кайрат
59' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Елимай
17
11
1
2
1
Матчи игрока в этом турнире
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Тобол
0 : 2
17.09.2026
Елимай
84' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Елимай
2 : 1
12.09.2026
Жетысу
1' - 59'
21'
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Астана
4 : 0
06.09.2026
Елимай
58' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Елимай
0 : 2
31.08.2026
Кайрат
59' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Каспий
2 : 2
16.08.2026
Елимай
64' - 90'
88, 88'
90, 90'
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Елимай
1 : 1
26.07.2026
Кайсар
67' - 70'
70'
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Кайсар
2 : 3
28.05.2026
Елимай
1' - 71'
4'
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Елимай
2 : 1
23.05.2026
Женис
1' - 64'
20'
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Иртыш
2 : 2
16.05.2026
Елимай
1' - 66'
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Елимай
0 : 1
09.05.2026
Каспий
69' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Улытау
1 : 0
03.05.2026
Елимай
66' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Кайрат
2 : 2
26.04.2026
Елимай
62' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Елимай
2 : 2
18.04.2026
Астана
68' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Жетысу
0 : 1
11.04.2026
Елимай
66' - 90'
85'
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Елимай
1 : 0
04.04.2026
Тобол
64' - 90'
75'
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Актобе
1 : 4
21.03.2026
Елимай
68' - 90'
79, 90'
85'
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Окжетпес
1 : 1
07.03.2026
Елимай
67' - 90'
Главные новости
Бубнов определил единственный клуб Серии A, в который стоит перейти Тюкавину
10:11
Батракова назвали игроком, который не дотягивает даже до турецкого уровня
09:49
Экс-тренер «Акрона» допустил отставку Семака
09:37
Бубнов назвал тренера, который может спасти «Факел» от вылета
09:26
2
Рахимов выявил 2 клуба, которые могут преподнести сюрприз в чемпионате России
09:10
Семшов определил 2 игроков «Зенита», которые разочаровали его в первой части сезона
08:47
Аршавин назвал себя питерским колхозником с трущоб
08:30
3
Ву сравнил уровень «Спартака» и его бывшего клуба из Лиги 1
08:15
Fan ID в Кубке России, первая потеря сборной, чемпион РПЛ приостановил карьеру и другие новости
02:00
ВидеоМостовой рассказал о самом громком скандале в карьере
01:41
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+