Йоель Родригес - статистика
#13 | Вратарь
|Имя
|Йоель
|Фамилия
|Родригес
|Команда
|Эйбар
|Состав
|Основной
|Родной город
|Виго
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|28 августа 1988 (34 года)
|Рост
|186
|Вес
|78
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Йоель
|Фамилия
|Родригес
|Команда
|Эйбар
|Состав
|Основной
|Родной город
|Виго
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|28 августа 1988 (34 года)
|Рост
|186
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эйбар
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.05.2021
|1' -90'
|Эйбар (Эйбар)
|0:1
|Барселона (Барселона)
|16.05.2021
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|4:1
|Эйбар (Эйбар)
|13.05.2021
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|1:1
|Бетис (Севилья)
|09.05.2021
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|0:1
|Эйбар (Эйбар)
|01.05.2021
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|3:0
|Алавес (Витория-Гастейс)
|26.04.2021
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|0:1
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|22.04.2021
|Был в запасе
|Гранада (Гранада)
|4:1
|Эйбар (Эйбар)
|18.04.2021
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|5:0
|Эйбар (Эйбар)
|10.04.2021
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|0:1
|Леванте (Валенсия)
|03.04.2021
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|2:0
|Эйбар (Эйбар)
|20.03.2021
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|1:1
|Эйбар (Эйбар)
|14.03.2021
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|1:3
|Вильярреал (Вильярреал)
|06.03.2021
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|1:0
|Эйбар (Эйбар)
|27.02.2021
|1' -90'
|Эйбар (Эйбар)
|1:1
|Уэска (Уэска)
|20.02.2021
|Был в запасе
|Эльче (Эльче)
|1:0
|Эйбар (Эйбар)
|13.02.2021
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|1:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|07.02.2021
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|2:1
|Эйбар (Эйбар)
|30.01.2021
|61' -90'
|Эйбар (Эйбар)
|0:2
|Севилья (Севилья)
|24.01.2021
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|1:1
|Эйбар (Эйбар)
|21.01.2021
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|1:2
|Атлетико (Мадрид)
|10.01.2021
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|2:1
|Эйбар (Эйбар)
|03.01.2021
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|2:0
|Гранада (Гранада)
|29.12.2020
|Был в запасе
|Барселона (Барселона)
|1:1
|Эйбар (Эйбар)
|24.12.2020
|Был в запасе
|Алавес (Витория-Гастейс)
|2:1
|Эйбар (Эйбар)
|20.12.2020
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|1:3
|Реал (Мадрид)
|13.12.2020
|Был в запасе
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:1
|Эйбар (Эйбар)
|07.12.2020
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|0:0
|Валенсия (Валенсия)
|30.11.2020
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|0:2
|Эйбар (Эйбар)
|22.11.2020
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|0:0
|Хетафе (Хетафе)
|07.11.2020
|Был в запасе
|Уэска (Уэска)
|1:1
|Эйбар (Эйбар)
|30.10.2020
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|0:2
|Кадис (Кадис)
|24.10.2020
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|0:1
|Эйбар (Эйбар)
|18.10.2020
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|0:0
|Осасуна (Памплона)
|03.10.2020
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:2
|Эйбар (Эйбар)
|30.09.2020
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|0:1
|Эльче (Эльче)
|27.09.2020
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|1:2
|Атлетик (Бильбао)
|19.09.2020
|Был в запасе
|Вильярреал (Вильярреал)
|2:1
|Эйбар (Эйбар)
|12.09.2020
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|0:0
|Сельта (Виго)