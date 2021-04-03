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    Йоель Родригес - статистика

    #13 | Вратарь
    Имя Йоель
    Фамилия Родригес
    Команда Эйбар
    Состав Основной
    Родной город Виго
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 28 августа 1988 (34 года)
    Рост 186
    Вес 78
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эйбар 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.05.2021 1' -90' Эйбар (Эйбар) 0:1 Барселона (Барселона)
    16.05.2021 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 4:1 Эйбар (Эйбар)
    13.05.2021 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 1:1 Бетис (Севилья)
    09.05.2021 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 0:1 Эйбар (Эйбар)
    01.05.2021 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 3:0 Алавес (Витория-Гастейс)
    26.04.2021 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 0:1 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    22.04.2021 Был в запасе Гранада (Гранада) 4:1 Эйбар (Эйбар)
    18.04.2021 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 5:0 Эйбар (Эйбар)
    10.04.2021 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 0:1 Леванте (Валенсия)
    03.04.2021 Был в запасе Реал (Мадрид) 2:0 Эйбар (Эйбар)
    20.03.2021 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 1:1 Эйбар (Эйбар)
    14.03.2021 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 1:3 Вильярреал (Вильярреал)
    06.03.2021 Был в запасе Кадис (Кадис) 1:0 Эйбар (Эйбар)
    27.02.2021 1' -90' Эйбар (Эйбар) 1:1 Уэска (Уэска)
    20.02.2021 Был в запасе Эльче (Эльче) 1:0 Эйбар (Эйбар)
    13.02.2021 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 1:1 Вальядолид (Вальядолид)
    07.02.2021 Был в запасе Осасуна (Памплона) 2:1 Эйбар (Эйбар)
    30.01.2021 61' -90' Эйбар (Эйбар) 0:2 Севилья (Севилья)
    24.01.2021 Был в запасе Сельта (Виго) 1:1 Эйбар (Эйбар)
    21.01.2021 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 1:2 Атлетико (Мадрид)
    10.01.2021 Был в запасе Леванте (Валенсия) 2:1 Эйбар (Эйбар)
    03.01.2021 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 2:0 Гранада (Гранада)
    29.12.2020 Был в запасе Барселона (Барселона) 1:1 Эйбар (Эйбар)
    24.12.2020 Был в запасе Алавес (Витория-Гастейс) 2:1 Эйбар (Эйбар)
    20.12.2020 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 1:3 Реал (Мадрид)
    13.12.2020 Был в запасе Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 1:1 Эйбар (Эйбар)
    07.12.2020 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 0:0 Валенсия (Валенсия)
    30.11.2020 Был в запасе Бетис (Севилья) 0:2 Эйбар (Эйбар)
    22.11.2020 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 0:0 Хетафе (Хетафе)
    07.11.2020 Был в запасе Уэска (Уэска) 1:1 Эйбар (Эйбар)
    30.10.2020 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 0:2 Кадис (Кадис)
    24.10.2020 Был в запасе Севилья (Севилья) 0:1 Эйбар (Эйбар)
    18.10.2020 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 0:0 Осасуна (Памплона)
    03.10.2020 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 1:2 Эйбар (Эйбар)
    30.09.2020 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 0:1 Эльче (Эльче)
    27.09.2020 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 1:2 Атлетик (Бильбао)
    19.09.2020 Был в запасе Вильярреал (Вильярреал) 2:1 Эйбар (Эйбар)
    12.09.2020 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 0:0 Сельта (Виго)
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