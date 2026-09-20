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Ла Лига 2026/2027
Команды
Хетафе
Йохан Мохика
Статистика
€ 1,50 млн
Йохан Мохика - статистика
Хетафе
21 августа 1992 (34), Кали
#22 | Защитник
179 см
Колумбия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Испания. Примера, 7 тур
Хетафе
1 : 0
20.09.2026
Малага
1' - 90'
21'
Испания. Примера, 6 тур
Бетис
1 : 0
17.09.2026
Хетафе
46' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Хетафе
1 : 1
13.09.2026
Депортиво
1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Хетафе
1 : 1
07.09.2026
Сельта
1' - 90'
45'
Испания. Примера, 3 тур
Осасуна
1 : 0
31.08.2026
Хетафе
1' - 90'
58'
Лига конференций, 4 раунд
Партизан
2 : 1
27.08.2026
Хетафе
1' - 81'
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2026/2027
Лига конференций 2026/2027
Товарищеские матчи. Сборные 2026
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Чемпионат мира 2018
Испания. Кубок 2017/2018
Испания. Примера 2017/2018
Испания. Примера 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хетафе
6
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 7 тур
Хетафе
1 : 0
20.09.2026
Малага
1' - 90'
21'
Испания. Примера, 6 тур
Бетис
1 : 0
17.09.2026
Хетафе
46' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Хетафе
1 : 1
13.09.2026
Депортиво
1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Хетафе
1 : 1
07.09.2026
Сельта
1' - 90'
45'
Испания. Примера, 3 тур
Осасуна
1 : 0
31.08.2026
Хетафе
1' - 90'
58'
Испания. Примера, 2 тур
Хетафе
1 : 0
23.08.2026
Расинг
1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Алавес
3 : 0
15.08.2026
Хетафе
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