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Джеймс Честер
Статистика
Джеймс Честер - статистика
Завершил карьеру
23 января 1989 (37), Уоррингтон
#17 | Защитник
181 см
Уэльс | Англия
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Солфорд Сити
1
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 1 раунд
Солфорд Сити
0 : 2
13.08.2024
Донкастер Роверс
1' - 90'
62'
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