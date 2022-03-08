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    Джеймс Честер - статистика

    #12 | Защитник
    Имя Джеймс
    Фамилия Честер
    Команда Сток Сити
    Состав Основной
    Родной город Уоррингтон
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 23 января 1989 (34 года)
    Рост 181
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сток Сити 16 0 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.05.2022 70' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 1:1 Ковентри (Ковентри)
    30.04.2022 Был в запасе Мидлсбро (Миддлсбро) 3:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    23.04.2022 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 1:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    18.04.2022 Был в запасе Блэкберн (Блэкберн) 0:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    09.04.2022 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 1:3 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    05.04.2022 Был в запасе Рединг (Рединг) 2:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    02.04.2022 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 1:0 Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
    16.03.2022 1' -90' Кардифф (Кардифф) 2:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    12.03.2022 1' -90' Питерборо Юнайтед (Питерборо) 2:2 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    08.03.2022 1' -90' Барнсли (Барнсли) 1:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    26.02.2022 Был в запасе Борнмут (Борнмут) 2:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    25.01.2022 1' -75' Ковентри (Ковентри) 1:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    22.01.2022 1' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 2:3 Фулхэм (Лондон)
    16.01.2022 1' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 0:2 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    03.01.2022 1' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 1:2 Престон (Престон)
    46'
    30.12.2021 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 1:2 Дерби Каунти (Дерби)
    11.12.2021 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:0 Мидлсбро (Миддлсбро)
    05.12.2021 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 0:2 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    27.11.2021 1' -78' Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:1 Блэкберн (Блэкберн)
    75'
    24.11.2021 1' -90' Бристоль Сити (Бристоль) 1:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    20.11.2021 1' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 2:0 Питерборо Юнайтед (Питерборо)
    06.11.2021 Был в запасе Лутон Таун (Лутон) 0:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    30.10.2021 1' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 3:3 Кардифф (Кардифф)
    23.10.2021 1' -90' Миллуолл (Лондон) 2:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    16.10.2021 1' -90' Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) 2:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    01.10.2021 1' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 1:0 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    25.09.2021 1' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 2:0 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
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