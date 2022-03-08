Джеймс Честер - статистика
#12 | Защитник
|Имя
|Джеймс
|Фамилия
|Честер
|Команда
|Сток Сити
|Состав
|Основной
|Родной город
|Уоррингтон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 января 1989 (34 года)
|Рост
|181
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Джеймс
|Фамилия
|Честер
|Команда
|Сток Сити
|Состав
|Основной
|Родной город
|Уоррингтон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 января 1989 (34 года)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сток Сити
|16
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.05.2022
|70' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|1:1
|Ковентри (Ковентри)
|30.04.2022
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|3:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|23.04.2022
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|1:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|18.04.2022
|Был в запасе
|Блэкберн (Блэкберн)
|0:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|09.04.2022
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:3
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|05.04.2022
|Был в запасе
|Рединг (Рединг)
|2:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|02.04.2022
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|1:0
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|16.03.2022
|1' -90'
|Кардифф (Кардифф)
|2:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|12.03.2022
|1' -90'
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|2:2
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|08.03.2022
|1' -90'
|Барнсли (Барнсли)
|1:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|26.02.2022
|Был в запасе
|Борнмут (Борнмут)
|2:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|25.01.2022
|1' -75'
|Ковентри (Ковентри)
|1:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|22.01.2022
|1' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:3
|Фулхэм (Лондон)
|16.01.2022
|1' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|0:2
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|03.01.2022
|1' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|1:2
|Престон (Престон)
|46'
|30.12.2021
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|1:2
|Дерби Каунти (Дерби)
|11.12.2021
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:0
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|05.12.2021
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|0:2
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|27.11.2021
|1' -78'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:1
|Блэкберн (Блэкберн)
|75'
|24.11.2021
|1' -90'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|1:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|20.11.2021
|1' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:0
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|06.11.2021
|Был в запасе
|Лутон Таун (Лутон)
|0:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|30.10.2021
|1' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|3:3
|Кардифф (Кардифф)
|23.10.2021
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|2:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|16.10.2021
|1' -90'
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|2:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|01.10.2021
|1' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|1:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|25.09.2021
|1' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:0
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)