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    Даниил Мелихов - статистика

    #97 | Полузащитник
    Имя Даниил
    Отчество Викторович
    Фамилия Мелихов
    Команда Крылья Советов
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 24 декабря 1996 (26 лет)
    Рост 186
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кр. Советов (мол) 21 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.04.2016 85' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 0:2 Локомотив (мол) (Москва)
    02.04.2016 1' -90' Мордовия (мол) (Саранск) 2:0 Кр. Советов (мол) (Самара)
    19.03.2016 1' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 0:0 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    10.03.2016 1' -90' Академия Кубань (Краснодар) 3:3 Кр. Советов (мол) (Самара)
    04.03.2016 1' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 1:4 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    03.12.2015 1' -90' Спартак М (мол) (Москва) 4:0 Кр. Советов (мол) (Самара)
    27.11.2015 1' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 1:0 Амкар (мол) (Пермь)
    20.11.2015 1' -90' ЦСКА (мол) (Москва) 4:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
    07.11.2015 1' -86' Рубин (мол) (Казань) 1:0 Кр. Советов (мол) (Самара)
    31.10.2015 1' -88' Кр. Советов (мол) (Самара) 2:2 Краснодар (мол) (Краснодар)
    22.10.2015 1' -90' Уфа (мол) (Уфа) 1:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
    17.10.2015 1' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 2:1 Ахмат (мол) (Грозный)
    02.10.2015 1' -90' Урал (мол) (Екатеринбург) 2:3 Кр. Советов (мол) (Самара)
    64'
    26.09.2015 46' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 1:3 Динамо (мол) (Москва)
    19.09.2015 1' -90' Локомотив (мол) (Москва) 5:0 Кр. Советов (мол) (Самара)
    13.09.2015 1' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 2:2 Мордовия (мол) (Саранск)
    28.08.2015 Был в запасе Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 0:0 Кр. Советов (мол) (Самара)
    23.08.2015 1' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 2:5 Академия Кубань (Краснодар)
    15.08.2015 46' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 2:0 Кр. Советов (мол) (Самара)
    08.08.2015 1' -67' Кр. Советов (мол) (Самара) 0:4 Спартак М (мол) (Москва)
    31.07.2015 1' -90' Амкар (мол) (Пермь) 6:2 Кр. Советов (мол) (Самара)
    18.07.2015 1' -90' Анжи (мол) (Махачкала) 7:0 Кр. Советов (мол) (Самара)
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