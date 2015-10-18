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    Амбросий Чачуа - статистика

    #92 | Защитник
    Имя Амбросий
    Отчество Анзорович
    Фамилия Чачуа
    Команда Карпаты
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 2 апреля 1994 (28 лет)
    Рост 172
    Вес 66
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Карпаты 16 2 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.04.2016 80' -90' Ворскла (Полтава) 3:0 Карпаты (Львов)
    85'
    20.03.2016 1' -46' Карпаты (Львов) 0:1 Днепр (Днепр)
    11.03.2016 1' -78' Карпаты (Львов) 1:2 Динамо (Киев)
    28' 40'
    05.03.2016 76' -90' Черноморец (Одесса) 0:0 Карпаты (Львов)
    03.12.2015 1' -90' Шахтер (Донецк) 3:0 Карпаты (Львов)
    28.11.2015 1' -90' Карпаты (Львов) 4:1 Олимпик (Донецк)
    21' 26'
    22.11.2015 87' -90' Сталь (Каменское) 1:1 Карпаты (Львов)
    07.11.2015 78' -90' Карпаты (Львов) 1:1 Металлист (Харьков)
    31.10.2015 1' -90' Карпаты (Львов) 1:0 Металлург (Запорожье)
    18.10.2015 Был в запасе Карпаты (Львов) 1:3 Ворскла (Полтава)
    04.10.2015 82' -90' Говерла (Ужгород) 0:2 Карпаты (Львов)
    27.09.2015 1' -46' Карпаты (Львов) 0:2 Волынь (Луцк)
    20.09.2015 1' -46' Александрия (Александрия) 4:1 Карпаты (Львов)
    13.09.2015 1' -90' Карпаты (Львов) 1:1 Заря (Луганск)
    18'
    30.08.2015 1' -90' Днепр (Днепр) 2:0 Карпаты (Львов)
    15.08.2015 Был в запасе Динамо (Киев) 3:0 Карпаты (Львов)
    08.08.2015 Был в запасе Карпаты (Львов) 4:0 Черноморец (Одесса)
    01.08.2015 72' -90' Олимпик (Донецк) 0:1 Карпаты (Львов)
    25.07.2015 Был в запасе Карпаты (Львов) 1:0 Сталь (Каменское)
    18.07.2015 1' -90' Металлист (Харьков) 2:0 Карпаты (Львов)
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