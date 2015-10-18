Амбросий Чачуа - статистика
#92 | Защитник
|Имя
|Амбросий
|Отчество
|Анзорович
|Фамилия
|Чачуа
|Команда
|Карпаты
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 апреля 1994 (28 лет)
|Рост
|172
|Вес
|66
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Амбросий
|Отчество
|Анзорович
|Фамилия
|Чачуа
|Команда
|Карпаты
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 апреля 1994 (28 лет)
|Рост
|172
|Вес
|66
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Карпаты
|16
|2
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.04.2016
|80' -90'
|Ворскла (Полтава)
|3:0
|Карпаты (Львов)
|85'
|20.03.2016
|1' -46'
|Карпаты (Львов)
|0:1
|Днепр (Днепр)
|11.03.2016
|1' -78'
|Карпаты (Львов)
|1:2
|Динамо (Киев)
|28' 40'
|05.03.2016
|76' -90'
|Черноморец (Одесса)
|0:0
|Карпаты (Львов)
|03.12.2015
|1' -90'
|Шахтер (Донецк)
|3:0
|Карпаты (Львов)
|28.11.2015
|1' -90'
|Карпаты (Львов)
|4:1
|Олимпик (Донецк)
|21' 26'
|22.11.2015
|87' -90'
|Сталь (Каменское)
|1:1
|Карпаты (Львов)
|07.11.2015
|78' -90'
|Карпаты (Львов)
|1:1
|Металлист (Харьков)
|31.10.2015
|1' -90'
|Карпаты (Львов)
|1:0
|Металлург (Запорожье)
|18.10.2015
|Был в запасе
|Карпаты (Львов)
|1:3
|Ворскла (Полтава)
|04.10.2015
|82' -90'
|Говерла (Ужгород)
|0:2
|Карпаты (Львов)
|27.09.2015
|1' -46'
|Карпаты (Львов)
|0:2
|Волынь (Луцк)
|20.09.2015
|1' -46'
|Александрия (Александрия)
|4:1
|Карпаты (Львов)
|13.09.2015
|1' -90'
|Карпаты (Львов)
|1:1
|Заря (Луганск)
|18'
|30.08.2015
|1' -90'
|Днепр (Днепр)
|2:0
|Карпаты (Львов)
|15.08.2015
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|3:0
|Карпаты (Львов)
|08.08.2015
|Был в запасе
|Карпаты (Львов)
|4:0
|Черноморец (Одесса)
|01.08.2015
|72' -90'
|Олимпик (Донецк)
|0:1
|Карпаты (Львов)
|25.07.2015
|Был в запасе
|Карпаты (Львов)
|1:0
|Сталь (Каменское)
|18.07.2015
|1' -90'
|Металлист (Харьков)
|2:0
|Карпаты (Львов)