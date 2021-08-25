Андрей Яковлев - статистика
#33 | Защитник
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Денисович
|Фамилия
|Яковлев
|Команда
|Ленинградец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 января 1995 (28 лет)
|Рост
|182
|Вес
|73
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Денисович
|Фамилия
|Яковлев
|Команда
|Ленинградец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 января 1995 (28 лет)
|Рост
|182
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ленинградец
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.09.2021
|Был в запасе
|Ленинградец (Санкт-Петербург)
|0:2
|Краснодар (Краснодар)
|25.08.2021
|1' -90'
|Ленинградец (Санкт-Петербург)
|1:0
|Кубань (Краснодар)