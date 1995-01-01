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    Илья Гордеев - статистика

    Имя Илья
    Отчество Рустамович
    Фамилия Гордеев
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 2 сентября 1995 (27 лет)
    Рост 174
    Вес 72
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
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